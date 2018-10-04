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ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDAKİ YIKIM ÇALIŞMALARI YARIN DEVAM EDECEK 

  Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Ali Aksoyer / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL DHA Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkım işlemleri bugünlük tamamlandı

04 Ekim 2018 19:42

 

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Ali Aksoyer / İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL DHA
Adnan Oktar\'ın Kandilli\'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkım işlemleri bugünlük tamamlandı. Çalışmalara yarın sabah devam edilecek. Üsküdar Kandilli\'de bulunan villanın yıkımı için başlatılan çalışmalar akşam 16.30 sıralarında sona erdi. Villadaki kaçak yapı yıkımlarının, çevredeki ağaçların zarar görmemesi için balyozla yapıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.  

Görüntü dökümü
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-Vincin dışarı çıkışı
-Ekiplerin villadan çıkışı
-Genel ve detaylar


 

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