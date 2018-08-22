Adnan Oktar'ın soruşturma dosyasından: Kazakistan ve Duabi'den her ay 1 milyon dolar geliyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren bir bilgiye göre gruba Kazakistan ve Dubai'deki şirketlerinden yüklü miktarda para geliyordu. Buna göre bu iki ülkedeki şirketlerinden grup için gelen paranın ayda birkaç milyon dolar olduğu belirtildi.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberi aynen şöyle:

Her ay 3 ayrı çanta içinde 1 milyon dolara yakın para geliyor

Kazakistan'da kurulan şirket üzerinden ayda 1 milyon dolara yakın paranın Türkiye'de grubun finansmanında kullanıldığının tespit edildiği ifade edildi. Paranın Kazakistan'dan İstanbul'a nakit olarak getirildiği bir kısmının da grup şirketlerine yapılan ödemeler adı altında bankalar üzerinden havale yoluyla gönderildiğinin saptandığı öğrenildi.

Dubai'deki şirket üzerinden de milyon dolarların gruba aktarıldığı ifade edilirken bu paranın da nakit olarak gruba teslim edildiği bildirildi. Ayda birkaç kez yapılan bu para transferinde her getirilen çanta içinde ortalama 300 bin dolar para olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Günlük harcamalar üyelerin kredi kartlarından

Soruşturma dosyasına giren bir başka bilgiye göre Adnan Oktar ve grubunun günlük harcamalarını da zengin mensuplarının kredi kartlarıyla yapıldığı belirlendi. Maddi olarak iyi durumda olan grubu mensuplarının kredi kartlarını gruba tahsis ettikleri ve yapılan harcamaların bu kartlarla veya zengin grubu üyeleri tarafından karşılandığının saptandığı ifade edildi. Bu harcamaların genelde market alışverişi, yol masrafı ve konaklama giderleri olduğu öğrenildi.