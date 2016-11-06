Adnan Oktar'ın kitabını dağıtan kişiye para cezası

Samsun'un Canik Belediyesi Zabıta Müdürü E.B. ile Adnan Oktar'ın 'Komünist Kürdistan Tehlikesi' adlı kitabını dağıtan Ali T. arasında başlayan tartışma ve ardından çıkan kavganın tarafları birbirinden şikayetçi oldu. Mahkeme her ikisine de 1000 lira adli para cezası verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; 14 Haziran 2015 tarihinde Canik ilçesinde meydana geldi, Adnan Oktar'ın 'Komünist Kürdistan Tehlikesi' adlı politik kitabını ilçede dağıtan Ali T.'ye zabıta ekipleri müdahale etti. Zabıta Müdürü E.B.'nin yanına götürülen Ali T. ile aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polise intikal ettirilen olayda birbirlerine saldıran E.B. ve Ali T. birbirlerinden şikayetçi oldu.



Samsun 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını verdi. Zabıta Müdürü E.B., "Kimseye vurmadım. Ali T. üstüme atladı düştük, bende de darp raporu mevcut" dedi. Kendini savunan Ali T. ise "Yasa dışı bir kitap dağıtımı yapmadım. Dini değerlerime, vatanıma ve bayrağıma bağlıyım. Dağıttığım kitabın Kültür Bakanlığı onaylı olduğunu bile bile beni engelediler ve darp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.



Mahkeme heyeti ifadelerin ardından Ali T. ve zabıta müdürü E.B.'ye 1000'er TL adli para cezası verilirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.