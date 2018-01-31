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Adnan Oktar'ın kadın müritlerinden 'Erdoğan'lı paylaşımlar: Engel olmak isteyenlerin oyunları, ellerinde kalacak

Grup kendilerine polis operasyonu yapılacağı iddiasında bulunmuştu

31 Ocak 2018 15:02

Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar'ın 'kedicikler' diye bilinen kadın müritleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup üyeleriyle birlikte olduğu görüntüleri paylaştı.

Birgün gazetesinde yer alan haberde, Adnan Oktar'ın başında olduğu grup geçen günlerde yaptığı açıklamayla kendilerine polis operasyonu yapılacağı iddiasında bulunmuştu.

Grup açıklamasında "Duyumlarımıza göre; emniyet birimlerini uydurma bilgilerle yanıltan söz konusu odaklar, BAV camiası ile bağlantısı olduğunu düşündükleri ev ve ofislere baskın yaptırarak, buralara camiamızı haksız bir biçimde suçlamaya yarayacak sahte suç delilleri yerleştirmeyi planlamaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

 

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KediciklerAdnan OktarErdoğancumhurbaşkanıMürit

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