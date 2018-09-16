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Adnan Oktar'ın eski destekçisi, itirafçı oldu: Yapılanları vicdanım kabul etmiyordu

"Yaptığınız, konuştuğunuz, düşündüğünüz her şey kontrol altında"

16 Eylül 2018 11:07

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak Kandıra Cezaevi'nden serbest kalan üyesi Ayça Pars, "Yapılanları vicdanım kabul etmiyordu” dedi.

Sabah gazetesinden Emir Somer’e konuşan Pars, şunları söyledi:

"Yapılanları vicdanım kabul etmiyordu. Ancak orada 'Din adına yapılan bu uygulamalar en doğru, diğer uygulamalar yanlış' diye verilen bir telkin vardı. Uzun yıllar ve aşama aşama kullanılan çok fazla taktik ve hile vardı. Yaptığınız, konuştuğunuz, düşündüğünüz her şey kontrol altında.

Devletimizin verdiği imkanla bildiğim her şeyi anlatmaya karar verdim. Oraya 29 yıl önce din adına gittik, sonra örgütün kapsamlı şekilde kıskacına alındık. Bu tip yapılardan değil çıkmak, hukuksuz durumları iki kişinin arasında bile konuşması imkansızdır."

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