Adnan Oktar soruşturmasında iki isme tahliye

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan isimlerden Ayça Pars ve avukat Fatih Doğan Etkin Pişmanlık Yasasından yararlanarak tahliye edildi. Adnan Oktar'ın 30 yıldır yanında olan ve grubun üst yöneticisi 'bacılar' biriminde yer aldığı öne sürülen Pars ile Fatih Doğan soruşturma kapsamında tahliye edilen ilk isimler oldu.

Kocaeli Kandıra Cezaevinde tutuklu bulunan Ayça Pars dün gece saat 22'de İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla tahliye edildi. Pars'ın Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandığı, 8 gündür İstanbul emniyetinde ifade verdiği ve 120 sayfalık itirafta bulunduğu öğrenildi.

Pars, 'suç işlemek için örgüt kurmak' iddiasıyla tutukluydu.

Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberde Ayça Pars için şu ifadeler yer almıştı:

"Canlı yayınlarda rejide Meral Kalça ile görev yapar, Yayınevindeki işlerle ilgili yöneticidir. Örgütün internet sitelerinin şifreleri kendisinde durur, yayından kaldırılan internet içeriklerinin bulunduğu hard diskleri saklar. Yönetici bacıdır.'"

Avukat da tahliye edildi

Tutuklu isimlerden Avukat Fatih Doğan da dün 19'da İzmir Cezaevi'nden tahliye edildi. İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde ek ifade veren Fatih Doğan'ın Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanarak itirafta bulunduğu belirtiliyor.