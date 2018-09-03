Adnan Oktar ve grubuna ait Kandilli'deki kaçak yapı için yıkım kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni Kandilli'deki kaçak yapılaşma için 176 bin lira para cezası kesti ve yıkım kararı aldı. Yıkıkm kararı alınan bölgede Adnan Oktar ve grubunun yıllardır kullandığı villa da bulunuyor.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre söz konusu arazide bulunan villa Mustafa Avni Cüre üzerine tapulu. Boğaziçi ön görünümünde yer almasına rağmen bugüne kadar Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri bölgeye girip detaylı bir çalışma yapamadı.

Ağaçlık alanda bulunan bir binanın 1986 yılında alınmış izin belgesi bulunuyor ancak yıllar içinde araziye onlarca ek yapı inşa edildiği öğrenildi. Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda kolluk kuvvetleri ve savcılığın çalışmalarının ardından İBB ekibi de bölgeye girerek kaçak yapı tespiti yapmıştı.

Kaçak yapıları tek tek belirleyerek tutanakla belgeleyen İBB, hazırlanan, “Yapı Tatil Tutanağı”nı villanın giriş çıkış kapılarına asmıştı. Edinilen bilgiye göre dün toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni kaçak yapılar için yıkım kararı ve 176 bin 269 lira cezası kararı aldı.

Kaçak yapıların detaylı krokisine yer verilen tutanağa göre, 1’den 23’e kadar farklı yapının bulunduğu arazide pek çok binanın kaçak durumda.

Belgedeki bilgilere göre:

A yapısına 7 ve 8 numaralı tek katlı kaçak yapılar eklendi.

A yapısı dışında bulanan 1 numaralı kata çıkış merdiveni eklendi.

B yapısına 15 ve 18 numaralı tek kaçak yapılar, 16 ve 17 numaralı 2 katlı kaçak yapılar ve 14 numaralı kaçak platform (seyir terası) eklendi.

B blokta rölöve projesindeki açık merdiven yapıya dahil edildi,

1-2-3-4-5-6-9-12-13-19-20-21-22 numaralı tek katlı yapılar kaçak olarak yapıldı,

11 ve 23 numaralı 2 katlı yapılar ile 10 numaralı garaj ve tesisat odası kaçak olarak yapıldı.

Encümen tarafından alınan kararın ardından emniyet güçleri ile belediye ekiplerinin ilerleyen günlerde yıkım işlemi için Kandilli'deki araziye gitmesi bekleniyor.