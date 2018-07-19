Adnan Oktar ve 59 kişiye tutuklama talebi

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 59 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik, 11 Temmuz’da, 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 187 şüpheliden aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifaleri tamamlanan 'Suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 32 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde 28 kişi daha tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Böylelikle; Adnan Oktar Grubu'na yönelik soruşturmasında adliyeye sevk edilen kişi sayısı 60'a yükseldi.

Adnan Oktar ve grubu hakkında 30 ayrı suçlama bulunuyor.