Adnan Oktar, 'kedicikleri' yüzünden 3 ayda 350 kişi hakkında şikâyetçi oldu

Adnan Oktar, Youtube’da yanındaki kızlarla sohbet edip, dans ederken çıkan görüntülerine hakaret içerikli yorum yapan 350 kişi hakkında şikâyetçi oldu.

Kendi televizyon kanalı A9’da yaptığı programlar nedeniyle eleştirilen Bilim Araştırma Vakfı Başkanı Adnan Oktar, internetteki videolarının altına küfür ve hakaret içerikli yorum yazan kişilere karşı harekete geçti. Adnan Oktar, Youtube adlı video paylaşım sitesinde yanındaki kızlarla sohbet edip, dans ederken çıkan görüntülerine küfür ve hakaret içerikli yorum yapan kişiler hakkında dava açılması için avukatlarına talimat verdi.

Oktar’ın avukatları günde ortalama yaptıkları beş şikâyetle Kadıköy Savcılığı’na üç ayda 350 başvuruda bulundu ve savcılığı iş yapamaz hale getirdi. Avukatlar savcılığa, “kamuoyunda saygın bilim adamı olan müvekkilimizin itibarını, kişilik haklarını zedeleyeceği yorumlar hakkında şikâyetçiyiz” şeklinde dilekçe verdi. Adnan Oktar’ın avukatları Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’nı ikinci adres haline getirdi. Her gün savcılığının kapısını çalan avukatlar günde ortalama 5 kişi hakkında şikâyette bulundu. Her gelen evrağ titizlikle inceleyen savcılık her suç duyurusuyla ilgili ayrı ayrı soruşturma açtı. Oktar’ın avukatlarının vöerdiği dilekçe sayısı 3 ayda 350’yi buldu. Bu nedenle iş yapamaz hale gelen savcılık, diğer dosyaları rafa kaldırdı ve Oktar’ın avukatlarının yapmış olduğu başvurular hakkında inceleme başlattı.