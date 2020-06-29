Adnan Oktar’ın toplatılan kitabı Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş

Organize suç örgütü iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Oktar'ın 2006'da "Harun Yahya" imzasıyla yayımlanan "Yaratılış Atlası" isimli kitabı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde konuşurken arkasındaki kitaplıkta görüldü. Kitap, Türkiye ve dünyada ücretsiz olarak yaygın biçimde dağıtılmış, Lagarde'ın ülkesi Fransa dahil bazı ülkeler bilimsel gerçekleri çarpıttığı için kitapla ilgili yasaklama kararı almıştı. TBMM Kütüphanesi'nden de Temmuz 2018'de söz konusu kitap toplatılmıştı.
Adnan Oktar Suç Örgütü davası kapsamında 80’i tutuklu 223 sanıkla birlikte yargılanan Oktar, 19 Temmuz 2018 tarihinde tutuklanmıştı.