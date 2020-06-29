Adnan Oktar’ın toplatılan kitabı Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş

Organize suç örgütü iddiasıyla tutuklu yargılanan Adnan Oktar'ın 2006'da "Harun Yahya" imzasıyla yayımlanan "Yaratılış Atlası" isimli kitabı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde konuşurken arkasındaki kitaplıkta görüldü. Kitap, Türkiye ve dünyada ücretsiz olarak yaygın biçimde dağıtılmış, Lagarde'ın ülkesi Fransa dahil bazı ülkeler bilimsel gerçekleri çarpıttığı için kitapla ilgili yasaklama kararı almıştı. TBMM Kütüphanesi'nden de Temmuz 2018'de söz konusu kitap toplatılmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın internet üzerinden katıldığı bir zirvede arkasındaki kitaplıkta Adnan Oktar’a ait bir kitabın bulunması dikkat çekti. Oktar’ın 2006 yılında “Harun Yahya” mahlasıyla yayımlanan “Yaratılış Atlası” adlı kitabının Fransızca baskısı (L’atlas de la Création), Lagarde zirvede online konuşma yaparken arkasındaki kitaplıkta görüldü.