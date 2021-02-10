Adnan Oktar’ın ‘Hayalet’i ‘seks olimpiyatları’nı anlattı

Adnan Oktar grubunun 'hayalet’ lakaplı üyesi Murat Çakır etkin pişmanlıktan faydalanmak için mahkemeye başvurdu. Örgütle ilgili önemli bilgiler veren Çakır, turnike sistemine ‘seks olimpiyatları’ denildiğini anlattı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Çakır, Adnan Oktar organize suç örgütüyle ilgili şunları anlattı:

“Örgütün turnike sistemine ‘seks olimpiyatları’ deniyordu. Bu konu turnikeye giren örgüt üyelerinin cinsel gücü ile ilgiliydi. Adnan Oktar, Tarkan Yavaş, Ender Daban, Tahsin Akkaş gibi kişilerle özel konuşurdu. Kızlarla ise bu kişiler gittikten sonra açık alanda sohbet ederdi.

Bu sohbetlerde erkeklerin cinsel gücünden bahsedilirdi. Kadınlara tebliğin ancak onlarla sevgili olarak olabileceği, sevgili olmadan ve ilişkiye girmeden kadınların tebliği kabul etmeyeceği anlatılırdı. Kadınların diğerleriyle ilişkiye girmeleri, bu sayede gururlarının kırılıp dini daha çabuk anlayacakları söylenirdi.

“Adnan Oktar’ın din bilgisi yoktu; Kuran üzerinden kendisine menfaat sağlayacak çıkarımlar yapardı”

Adnan Oktar’ın din bilgisi yoktu. Arapça bilmiyordu. Kuran üzerinden kendisine menfaat sağlayacak çıkarımlar yapardı. Oktar ve tebliğciler, Mehdi’nin İstanbul’da olduğunu, hicri 400 yani 1979’da görevine başladığını, adının Adnan olduğunu, Mehdi cemaati gibi kendilerinin de 313 kişi olduğunu anlatırlardı.

“Adnan Oktar’a cariye oluşturma sistemi”

Oktar’ın Dragos’tan stüdyoya gidişlerinde ‘Kadın var mı’ diye sormasına şahit oldum. Stüdyoda bazen gece geç saatte olan yayınların sabahlarında misafir beklenirdi. Turnike sisteminin Adnan Oktar’a cariye oluşturma sistemi olduğunu daha sonra bu şekilde anladım.”