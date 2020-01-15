Adnan Oktar davasında MASAK raporu: 69 bin liralık prezervatif alındı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik, 76’sı tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada yer alan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporunda ilginç bir detay ortaya çıktı. Raporda, Adnan Oktar'ın kanalı olan A9 TV’nin yönetici ortaklarından olan, kardeşler grubu üyesi Serkan Demir’in internet üzerinden toplamda 69 bin TL’lik prezervatif alışverişi yaptığı tespit edildi.

Medya Radar'ın haberine göre raporda, sanık Sekan Demir’in www.prezervatiftr.com isimli internet sayfasının sahibi, yöneticisi ve teknik yetkilisi olması çerçevesinde analiz konusu olan Mesut Uysal’a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Serkan Demir’in örgütün erkek kardeşler grubundan olduğu, A9 TV’nin yönetici ortaklarından olduğu ortaya çıktı. Demir’in ilk kurulduğu tarihten itibaren A9 TV’nin rejisi ve stüdyosundan sorumlu olduğu ve stüdyo işleri ile ilgilendiği, stüdyo yayınlarına katıldığı, kardeşi Pınar Demir’i örgüte kazandırdığı da iddianamede yer alıyor.



İddianamede, Adnan Oktar’a yakın korumalık yapan şüpheli Demir’in Adnan Oktar silahlı suç örgütü üyesi olduğu ve müştekilere karşı cinsel saldırı ve cinsel istismar suçunu işlediği belirtiliyor.

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