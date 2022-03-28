Adnan Oktar davasında tahliye edilen 61 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 2. Ceza Dairesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar davasında 68 sanığın tahliye edilmesine yönelik ikinci kez yaptığı itirazı inceledi. 2. Ceza Dairesi, 1. Ceza Dairesi'nin verdiği bozma kararında sanıklara isnat olunan cinsel saldırı suçları yönünden mağdurlarının rızalarının bulunduğunu ve bu nedenle suçun yasal unsurlarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesi gerektiğinin öne sürüldüğünü hatırlattı. 2. Ceza Dairesi, savcılığın düzenlediği iddianamede ve yargılamayı yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiği gibi, sanıkların evlilik vaadi ve başka yöntemlerle 'Turnike sistemi' diye tabir edilen bir çark içine sokulan zengin ve yakışıklı görünüm çizen erkek örgüt mensupları tarafından kandırıldığı kaydedildi. Örgüt mensuplarınca dini telkin, psikolojik baskı ve hilelerle kandırılıp iğfal edilen mağdurların cinsel birlikteliği ikna edildiği ve onlarca örgüt mensubuyla bu şekillerde birlikte olması sağladıktan sonra örgüt lideri Adnan Oktar'ın taciz ve aşağılanmalarına maruz kaldığı vurgulandı.

“Mağdurların rızalarından söz edilemez”

Oktar'ın aşağılanmalarına maruz kaldığı ifade edilen mağdurların daha sonra kendilerini aciz, kirletilmiş ve aşağılanmış hissetmeleri sağlanıp benliklerinden ve bilinçlerinden arındırıldıkları kaydedildi. Bu şekilde mağdurların hukuka uygun bir şekilde rızalarından ve hukuka uygunluk nedenlerinden söz edilemeyeceği kanaatiyle İstanbul Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz ettiği belirtildi.

2. Ceza Dairesi bu gerekçelerle 61 sanık yönünden Başsavcılığın yaptığı itirazın haklı ve yerinde görüldüğüne kanaat getirdi. Daire, 61 sanık yönünden "Cinsel saldırı" suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

2. Ceza Dairesi, 7 sanık yönünden ise atılı suçların vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini nazara alarak bu sanıklar yönünden itirazın reddine karar verdiğini açıkladı.

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