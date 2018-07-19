Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı

11 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyon kapsamında, 'suç örgütü elebaşı' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve dün (18 Temmuz 2018) adliyeye sevk edilen Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu toplam 168 kişi tutuklandı.

Oktar ifadesinde, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dedi.Öte yandan Oktar, aylık gelirinin yalnızca 3 bin 500 lira olduğunu savundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 182 kişinin mahkeme sorgularının tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda 187 zanlıdan 182'si adliyeye getirildi, 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 176 şüpheliden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 168 şüpheli tutuklandı. 1 kişi savcılıktan 13 kişi ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

Adnan Oktar'ın ifadesi

Mahkemede suçlamaları kabul etmeyen yaklaşık yarım saat kadar ifade verdi. Mahkeme Adnan Oktar'ın da tutuklanmasına karar verdi. Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim" dediği öğrenildi.

"Aylık gelirim 3 bin 500 lira"

Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu belirten Oktar'ın, "Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dediği kaydedildi.

Çocuk mağdurlar, cinsel tacizi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında mağdurların ifadelerine de yer verildi. Çocukmağdurların anlattıkları istismarı gözler önüne serdi. Çocuk mağdur S.M. polisteki ifadesinde 8-9 yaşlarında olduğu dönemde annesinin Adnan Oktar'ı 'Mehdi' olarak kabul ettiğini, Oktar'la o dönemde tanıştıklarını anlattı. S.M. ifadesinde Oktar'ın kendisine sürekli dekolte kıyafetler giydirdiğini ve '13 yaşına gelince evleneceğiz' dediğini aktardı.

Mağdurlardan H.U. ise Adnan Oktar'ın birçok kez kendisini istismar ettiğini ve bakışını beğenmediği için dövdüğünü anlattı. H.U. ifadesinde örgüte kız getirmede görevli örgüt mensuplarının çok sayıda kızı turnike sistemiyle örgüte kattıklarını ve Adnan Oktar'a sunduklarını söyledi.