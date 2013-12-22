Adnan Oktar: AKP ile cemaatin arasını ben düzelteceğim

Kendi kanalı A9 Tv'de hükümet ile Gülen cemaati arasındaki gerilime değinen Adnan Oktar, cemaat ve AKP arasında arabuluculuk yapacağı mesajını verdi. Oktar, “AKP ile cemaatin arasını bulacağız. Kavgayı da sona erdireceğiz. Zaten kavga yok da, kavga varmış gibi olan noktaları da düzelteceğiz. Kimse iştahlanmasın” dedi.

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar, kendi kanalı A9 Tv’deki programında dershane tartışmalarıyla gün yüzüne çıkıp rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla alevlenen hükümet-cemaat gerilimini değerlendirdi.

İki tarafın da iki tarafı istemeyen kişilerce desteklendiğini belirten Oktar, AKP ile cemaat arasındaki var olduğu söylenen kavgayı bitirmek için arabuluculuk yapacağını açıkladı.

İşte Oktar’ın sözlerinden satır başları:

Fethullah Hoca cemaatine bütün millet yüklenmez ya. Ayıp yapıyorlar. Farz edelim bu cemaat yok oldu. Fethullah Hoca da yok oldu. Bütün okulları falan devletleştirildi. Ne olur, İslam mı gelir dünyaya. Onlar mı hakim buna. Bir kere aydın insanlar, bağnazlığa karşılar ve Mehdiyet’e uygunlar. AKP de öyle. Her ikisi de modern İslam anlayışına çok uygun . Her ikisini birleştirdin mi çok uygun netice alınır.

Cemaati bir kere bölmeyi parçalamayı akıllarından çıkarsınlar. Bir de cemaati AKP ile mücadele eden konuma getirmekten de vaz geçsinler. Böyle akılsızca bir şey olmaz, kimse desteklemez. Böyle bir projeye müsaade de etmeyiz. AKP’nin belirli bir gücü var, cemaatin de bir gücü var. İki bir 11 eder. İki gücü bir araya getirip 11 yapalım. Bir 1 daha eklersek 11 eder inşallah.

AKP ile cemaati karşı karşıya getirmeyiz. Kimse iştahlanmasın. Kıskananlar olabilir. AKP’yle gıcık oluyor adam, cemaat onları yıksın isteyebilir, onları destekler. AKP cemaati dağıtsın isteyebilirler tatmin olmak için.

AKP ile cemaatin arasını bulacağız. Kavgayı da sona erdireceğiz. Zaten kavga yok da, kavga varmış gibi olan noktaları da düzelteceğiz. Kimse iştahlanmasın.