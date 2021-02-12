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Adnan Oktar'a rekor cezanın gerekçeli kararı açıklandı

12 Şubat 2021 16:12

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik mahkumiyet kararının gerekçesi açıklandı. Mahkeme heyeti gerekçesinde, Oktar'ın silahlı suç örgütü üyelerine kendisinin mehdi olduğuna inandırmaya çalışarak, örgütteki tek otorite haline geldiğini vurguladı.

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