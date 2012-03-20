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Yaşam

Adnan Menderes’in yolu Meclis Dilekçe Komisyonu’ndan geçmiş

TBMM Dilekçe Komisyonu, Dersim dilekçelerini incelerken tarihi belgeler de gün ışığına çıktı. Eski başbakanlardan Adan Menderes, 1939 yılında CHP’ni Aydın Milletvekili olarak Dilekçe Komisyonu üyesi ve başkanvekilliğini yürütmüş.

20 Mart 2012 23:37

 

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Dilekçe Komisyonu, Dersim dilekçelerini incelerken tarihi belgeler de gün ışığına çıktı. Eski başbakanlardan Adan Menderes, 1939 yılında CHP’ni Aydın Milletvekili olarak Dilekçe Komisyonu  üyesi ve başkanvekilliğini yürütmüş.  Emekli maaşlarının yükseltilmesi,  işsizlikle ilgili birçok vatandaş dilekçesini karara bağlamış.

 TBMM’nin 10, 11 ve 12. Dönemlerinde  CHP Aydın milletvekili olarak görev yapan Adnan  Menderes’in de altına  imza  koyduğu  21.4.1939 tarihinde yapılan  bir oturumda işsiz oğluna iş isteyen şehit eşi annenin istemi üzerine alınan karar:

 

‘Devlet hizmetine tayini ne imkan olmadığı’

 

5440/5058 numaralı merhum yüzbaşı eşi Fatma’nın Oğlu Necati ile ilgili iş talebi üzerine verilen karar:  “Kocasının Dumlupınar’da şehit olduğu ve oğlu Necati’nin askerliğini yapmadan Şam’a gitmesinden dolayı nisbetinin kesildiğini anlatarak, oğlunun af edilerek bir vazifeye tayin edilmesini isteyen Şam’da şehit Ahmet İzzet eşi Fatma’nın arzuhali Encümenimize havale edilmekle icabı görüşüldü. Arzuhal sahibinin askerliğini yapmadan Şam’a giden oğlu Necati’nin bir devlet hizmetine tayini hususunda dileğinin yerine getirilmesine imkan olmadığının kendisine anlatılmasına karar verildi.

 

‘Arzuhal sahibinin talebi yasa teklifini icab ettirir’

 

Deniz kıdemli yüzbaşılıktan emekli Ahmet Ertokça’nın  yeni yasaya göre  maaşının artırılması  talebine ise şöyle yanıt verilmiş.

“ Arzuhal Sahibinin dileği bir yasa teklifini icab etirir mahiyette olduğundan ve dahili nizamname ile kanun teklifi selahiyeti encümenimizde tanınmamış olduğundan dileğinin yerine getirilemeyeceğinin kendisine bildirilmesine karar verilmiştir.

 

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