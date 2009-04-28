Adnan Menderes’in torunu insanları güzelleştiriyor

Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes ile aynı ismi taşıyan 40 yaşındaki torunu Doç. Dr. Adnan Menderes, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde estetik cerrahı olarak görev yapıyor.



DEÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Doç. Dr. Menderes, amatör olarak ressamlık ve heykeltıraşlıkla da ilgileniyor.



Merhum Başbakan Menderes'in ortanca oğlu olan ve trafik kazasında yaşamını yitiren Mutlu Menderes ile DEÜ'den emekli olan Prof. Dr. Münevver Menderes'in oğlu olan Doç. Dr. Menderes, yaptığı açıklamada, küçük yaştan itibaren hayallerini estetik cerrahlığın süslediğini, üniversite sınavlarında tek tercih olarak tıp fakültesini yazdığını ve kazandığını anlattı.



Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümünden mezun olduktan sonra ihtisas için 1992 yılında DEÜ'ye geldiğini ve o yıldan bu zamana kadar burada görev yaptığını belirten Menderes, gerek dedesi, gerekse amcaları Yüksel ve Aydın Menderes'in siyasi özgeçmişleri nedeniyle sık sık politik arenaya çekilmek istendiğini, ancak kendisinin plastik cerrahlığı tercih ettiğini ifade etti.



Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine ders de veren Menderes, plastik cerrahinin geniş bir branş olduğunu, tepeden tırnağa tüm vücudu ilgilendirdiğini, "ameliyat sonrasında hastanın maksimum fayda sağladığını görmenin" kendisine büyük keyif verdiğini belirtti.



Merhum başbakan Adnan Menderes'in torunu olması nedeniyle ilginç olaylarla da karşılaştığını ifade eden Doç. Dr. Menderes, "ilginç konuklarım oluyor zaman zaman. Aydın'dan özel olarak gelip benimle görüşmek isteyenler, dedemin döneminden anılarını anlatıp duygulananlar, birlikte fotoğraf çektirmek isteyenler var. Hastanenin diğer bölümlerine tedavi için gelen ve benim burada görev yaptığımı öğrenip ziyaretime gelenler de oldu" diye konuştu.



‘Menderes'in torunu olduğum için ciddi teklifler geldi’



Doç. Dr. Menderes şöyle konuştu:



"Annem yıllar önce DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulunda profesördü. Hastane idaresinde pek çok müdüre hocalık yaptı. Babamı 8 yaşındayken kaybettim. Annem beni küçükken bilimsel konulara yönlendirmiş olabilir, ancak direkt olarak hiçbir zaman 'Politikaya atılma, aman doktor ol' tarzında bir şey söylemedi. Benim işim cerrahlık. Şu anda politikayla ilgili bir düşüncem yok. Adnan Menderes'in torunu olmam nedeniyle daha önceden ciddi teklifler geldi, ancak son dönemde yapılmış bir teklif olmadığı halde bir şeyler yazıldı, iddialar gündeme getirildi. Siyaseti en başından beri hiç düşünmedim. Vatana, millete hizmetin tek yolu politika değil. Öyle olsaydı ufak yaştan o işe girerdim. Ortamı, o ortamda bulunan insanların durumunu da iyi biliyorum. Tıp, bilim ve fen konuları ilgi alanım oldu."



Kadınlar kadar erkekler de estetiği tercih ediyor



Türkiye'de plastik cerrahinin durumunun çok iyi seviyede olduğunu, yayınlara bakıldığında ABD'den sonra en fazla yayının Türkiye'den çıktığına dikkati çeken Menderes, güzelliğin, estetiğin modern toplumlarda çok önemli bir hale geldiğini söyledi.



Kariyer planlaması ve sosyal hayatta dış görünüşe verilen önemin arttığının altını çizen Doç. Dr. Menderes, erkeklerde en çok burun, göz kapağı operasyonları, saç ektirme talebinin olduğunu, kadınlarda ise meme, karın germe, göz kapağı, yüz estetikleri, yağ aldırma, botoks, dolgu gibi işlemlerin ilgi gördüğünü belirtti.



(AA)

