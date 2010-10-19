-ADNAN MENDERES'İN SON 24 SAATİ FİLM OLACAK İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Adnan Menderes'in son 24 saatinin beyaz perdeye aktarılacağı ''Başvekil Son 24 Saat'' filminin çekimlerine 2011 yılının Şubat ayında başlanacak. Yapımcı Veysi Dündar, tarihe mal olan kişilerin hayatlarını sinemaya aktardıklarını belirterek, Cinepoint Film Production olarak ''Nene Hatun''un hayatını konu alan filmin çok beğenildiğini söyledi. Adnan Menderes'in son 24 saatini içerecek sinema filminin senaryosu 6 kişilik bir ekiple hazırladıklarını ifade eden Dündar, yakın tarihe hakim dönemin uzmanları, tarihçiler, akademisyenler, yazarların film için bir araya geldiğini anlattı. Yönetmen görüşmelerinin ve tanınmış oyuncuların da aralarında bulunduğu oyuncu seçiminin sürdüğünü kaydeden Dündar, filmde rol alanların da oyuncuların rahatsız edilmemesi nedeniyle vizyon tarihinden bir ay önce açıklanacağını bildirdi. Adnan Menderes gerçeği ile yüzleşmenin Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde bir kilometre taşı olduğunu düşündüğünü kaydeden Dündar, Adnan Menderes'in 50. idam yılına tekabül etmekte olan 17 Eylül 2011'de vizyona girecek olan ''Başvekil Son 24 Saat'' sinema filminin çekimlerine, 2011 yılının Şubat sonu gibi başlanacağını bildirdi. Filmin tüm çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirileceğini belirten Dündar, filme ilişkin şu bilgileri verdi: ''Öyküde Adnan Menderes'in cezaevi sürecinde, özel yaşamında ve siyasi hayatındaki 24 saatin dışında geriye dönüşlerle idam süreci aktarılacak. İdama hazırlanışı, gördüğü psikolojik ve fiziksel işkenceler tüm ayrıntıları ile anlatılacak ve Menderes'in iki oğlunun ölümü, Aydın Menderes'in geçirdiği trafik kazası dahi irdelenecektir. Yine filmde Adnan Menderes'in idamından günümüze kadar olan süreçte hangi zengin ailelerin ortaya çıktığı tek tek işlenecek. İsmet İnönü'nün idamlara bakış açısı ve yürüttüğü politika, Celal Bayar'ın durumu ve darbeyi hazırlayan gizli güçler de filmde ayrıntılı bir şekilde işlenecek.''