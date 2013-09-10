Adnan Menderes'in hayat hikayesini anlatan 'Ben Onu Çok Sevdim' dizisi başlıyor

Başrollerini Mehmet Aslantuğ (Adnan Menderes), Birce Akalay (Ayhan Aydan) ve İdil Fırat’ın (Berin Menderes) paylaştığı “Ben Onu Çok Sevdim” ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazır.

Çocuklarına ve eşi Berin Menderes'e sonsuz bağlı olan Adnan Menderes'in her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdiği ailesi, yakın çalışma arkadaşları ve büyük aşkı Ayhan Aydan'ın anlatıldığı dizi bu akşam 20:00'da Atv'de ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak.

1950 senesinde, Demokrat Parti hükümetiyle iktidara gelen ve başvekil olan Adnan Menderes'in dönemin çalkantılı süreçlerinde yaşadığı siyaset yolculuğu anlatılıyor. Kore savaşı, Sovyetler tehdidi, Nato'ya giriş süreci ve hükümeti devirmeyi planlayan cunta yapılanmasının su yüzüne çıkmasıyla gittikçe zorlaşan siyasi atmosferin bir panaroması sunulacak izleyenlere. Çocuklarına ve eşi Berin Menderes'e sonsuz bağlı olan Adnan Menderes'in her türlü zorluğa birlikte göğüs gerdiği ailesi, yakın çalışma arkadaşları ve büyük bir aşka düşeceği Ayhan Aydan anlatılacak.

Halkının gözü önünde asılmış bir başvekilin darağacına yürüdüğü yol anlatılacak olan dizi dev kadrosuyla da iddialı. Yapımcılığını Pana Film'in, yönetmenliğini Mehmet Bahadır Er'in, senaristliğini ise Seda Altaylı'nın yaptığı "Ben Onu Çok Sevdim"de Mehmet Aslantuğ, Birce Akalay ve İdil Fırat'ın yanı sıra pek çok başarılı oyuncu bir araya geliyor. Dizide Ayhan Aydan'ın eşi Hasan Ferit Alnar'ı Erdinç Gülener, Adnan Menderes'in en yakın arkadaşı Ethem Menderes'i Rıza Akın, Adnan Menderes'in en büyük oğlu Yüksel Menderes'i Mehmetcan Mincinözlü, ortanca oğlu Mutlu Menderes'i Savaş Zafer ve en küçük oğlu Aydın Menderes'i Burak Temiz canlandırıyor. Dizinin dev kadrosunda tarihin önemli simalarını canlandıran diğer isimler ise; Şemsi İnkaya (İsmet İnönü), Ege Aydan (Nihat Erim), Tuğrul Çetiner (Celal Bayar) ve Kerem Alışık (Fatin Rüştü Zorlu)…