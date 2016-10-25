Adnan Menderes Üniversitesi'nin eski rektörü gözaltında

Aydın'da devam eden 'FETÖ' soruşturması kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu ile birlikte 1 doçent, 3 öğretim görevlisi, 1 araştırma görevlisi ve 2 sağlık personelinden oluşan 8 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.