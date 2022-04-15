Adnan Menderes Üniversitesi'nde şiddet iddiası: Dekan, profesörü öğrenciler önünde azarladı, oda bastı, tehditler savurdu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Burçin Ölçülü'nün sınaSpor Bilimleri Fakültesi Dekanıv sırasında tuvalete gitmek için yerine kısa süreli bakması için yüksek lisans öğrencisini bırakan Prof. Dr. Kürşad Karacabey’e tepki gösterdi. Karacabey, Cumhuriyet Savcılığına şikâyet dilekçesi vererek, dekan Ölçülü'nün sınav sırasında öğrencilerin gözü önünde kendisini azarlayıp, üzerine yürüdüğünü, odasını basarak saldırılarını sürdürdüğünü, öldürmeye teşebbüs ettiğini belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Karacabey, “O anda yanında olan yardımcısı ile yakın arkadaşı tutmasalar Dekan beni öldürebilirdi” dedi.

Her şey sınavdaki öğrencilerin gözü önünde yaşandı

Prof. Dr. Kürşad Karacabey'in savcılık dilekçesindeki ifadelere göre olay vize sınavlarının son dakikalarında meydana geldi. Karacabey, tuvalet ihtiyacı için yerine Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim Kocabaş'ı bıraktı. O sırada salona giren Dekan Ölçülü, sınav sürerken Kocabaş'a bağırarak salondan attı. Sesleri duyan Karacabey salona girdiğinde, Dekan Ölçülü'nün hedefi haline geldi. Yüksek lisans öğrencisini yerine bıraktığı için tutanak tutacağını söyleyen dekana “Sizin takdiriniz tutanağınızı tutabilirsiniz. Ama lütfen sınıfı boşaltın sınav devam ediyor” uyarısı yaptı. Tartışma sürerken öğrencilerin sınavı tamamlandı.

Sınav kağıtlarını toplayarak odasına yönelen Karacabey, kendisine yönelik hakaretleri koridorlarda bulunan kameraların kaydettiğini söyledi. Dekanın kendisini “Odama gel lan” diyerek odasına çağırdığını, gitmeyince de kendi odasını bastığını söyleyen Karacabey, o anları savcılık dilekçesinde şu ifadelerle dile getirdi:

“Odasına gelmeyeceğimi söyleyince sinir krizi geçirerek odamı bastı. Görüntü ve ses kaydı aldığımı söyledim, daha da saldırganlaştı. Odam da masamın üzerinde bulunan Japonya'dan hediye gelmiş süs amaçlı kılıcı alarak başıma vurmak istedi. Öldürmeye teşebbüs ederek bana saldırdı. Yanında bulunan Dekan Yardımcısı Çağatay Dereceli ve okula yeni alınan kendisinin yakın arkadaşı olan kişi kendisini zorla durdurdu. Onlardan bana vurmak için beni tutmalarını istedi. Bu ifadeler ses kayıtlarında mevcut. Defalarca beni öldüreceğini söyledi. Tehdit ve hakaretlerde bulundu. Üniversitemin kurumsal yapısı benim için her zaman öncellik taşıyor.

Bu olayın duyulmasını istemezdim. Ancak şahsıma yönelik idari davranış dışında yapılan bu saldırıdan dolayı can güvenliğim söz konusu olduğu için Cumhuriyet Başsavcılığı'na zorunlu olarak şikayette bulundum.”