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Politika

Adnan Keskin: Önümüzdeki günlerde Sarıgül CHP’ye kaydolacak

CHP'li Adnan Keskin Sarıgül’ün İstanbul Belediye Başkanlığı için 'Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu uygun görürse yerel seçimlere girecektir. Kendisi de başvurabilir' dedi

23 Eylül 2013 13:12

CHP’nin örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün önümüzdeki günlerde CHP’ye kaydolacağı düşüncesinde olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Sarıgül’ün CHP’ye geçmesi için kendisinin de içinde bulunduğu gruplarla önemli görüşmeler yapıldığını belirtti.

Keskin Mustafa Sarıgül hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Kendisi baştan beri CHP’ye sempati duyuyordu. CHP kültürünü almış, çalışmış, yerel yönetimlerde ciddi ve başarılı örnekler sergilemiş bu arkadaşımızın CHP’ye gelip partimizin mensubu olmasını arzuluyorduk. Öyle sanıyorum ki önümüzdeki günlerde Sarıgül CHP’ye kaydolacaktır. Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu uygun görürse yerel seçimlere girecektir. Kendisi de başvurabilir. Başka formüller de üretilebilir. tüzüğün farklı yorumları var. Hukuk kurallarının getirdiği engeller aşılabilir. Önemli olan görüş ve anlayış birliğine varılması. O birlik de sağlanmış durumda.”


'Aziz bey zaten aday'

 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yeniden adaylık için dosya vermediği halde, cumartesi günü Buca’da temel atma töreninde yerel seçim çalışmalarını başlatmasını değerlendiren Keskin, “Başkan Kocaoğlu üstü kapalı da olsa aday olacağını ilan etmiş. Aziz Bey zaten adaydı. Bugüne kadar başvurmadı ama, Genel Başkan’la görüştüğünde düşüncelerini ifade ediyordu. Hayırlı, uğurlu olsun. İzmir ve Türkiye için iyi bir netice getirir. Kendisi çalışkan ve gayret sarf eden biri. İzmirli’lere de önümüzdeki dönemlerde de güzel hizmetler sunacağına inanıyorum” dedi.

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