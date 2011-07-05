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Yaşam

'Adnan Hoca'nın sitesi hacklendi

RedHack adlı hacker grubu Adnan Oktar sitelerini kırıp anasayfaları değiştirdi, site yöneticileri eski haline getirdi.

05 Temmuz 2011 03:00

T24- "RedHack" adlı hacker grubu Adnan Oktar sitelerini kırıp anasayfaları değiştirdi, site yöneticileri eski haline getirdi.




Bianet'te yayımlanan habere göre, RedHack adlı hacker grubu tarafından bir dizi siteye saldırı düzenledi. Saldırı düzenlenen siteler arasında adnanoktar.info, harunyahya.com, adnanhoca.org, adnanhoca.com gibi siteler de bulunuyor.

Grup tarafından sitelerin anasayfaları değiştirildiyse de, değiştirilen anasayfalar site yöneticileri tarafından eski haline getirildi.

Bu arada harunyahya.com alan adıyla yayın yapan bir sitede RedHack tarafından oluşturulan bir sayfanın gözden kaçtığı görülüyor. Bu sayfada hacker'ların izine rastlamak mümkün (site yöneticileri fark edene kadar).

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