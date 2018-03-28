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Adnan Bulut: Fenerbahçe Üniversitesi için kiralanan bina, Aziz Yıldırımı da, Ali Koç'u da rahatsız edecektir

"1 milyon 150 bin dolara kiralanan bina AKP'lilerin"

28 Mart 2018 16:14

Gazeteci Serdar Akinan ve Adnan Bulut’un birlikte sunduğu Cem TV ekranlarında yayımlanan “Şimdi Gerçekler” programında Fenerbahçe’yle ilgili çarpıcı bilgiler paylaşıldı.

Gazeteci Adnan Bulut, Fenerbahçe Üniversitesi'nin kira bedeline değindi. Fenerbahçe Üniversitesi için kiralanan binanın bir fona ait olduğunu ifade eden Adnan Bulut, “Bina, Arz Portföy diye bir fona ait. Bu firmanın ortaklarını söyleyeyim ben; Ayhan Özgürel, AKP Başakşehir İlçe Başkanı, Mehmet Sami Saylan, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip’ten arkadaşı, Emir Haktan Dişli, Şaban Dişli’yi hepimiz biliyoruz, AKP yöneticilerinden biri onun akrabası, Halil İbrahim Akyıldız, AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz’ün damadı ve Engin Telli, AKP Başakşehir İlçe Başkan Yardımcısı. Belli ki AKP’lilerin kurup ticaret yapmak için şey yaptığı bir şirket. Yaklaşık bir milyon yüz elli bin dolara bu binayı kiralıyor” ifadelerini kullandı.

"Beş yılda kendiniz sahip olacağınız bir binaya..."

“Bu sorgulanması gereken bir alışveriş” diyen Bulut şöyle devam etti: “Beş yılda kendiniz sahip olacağınız bir binaya bir milyon yüz elli bin dolar gibi bir yıllık ücretle kiralamak muhtemelen Aziz Yıldırım’ı da, Ali Koç’u da rahatsız edecektir."

Arz Gayrimenkul Portföy Yönetimin kime ait olduğunu gösteren evraklar;

 

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