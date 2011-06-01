-ADLİYEYE SEVK EDİLEN 14 KİŞİ TUTUKLANDI BURSA (A.A) - 01.06.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgisi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, sabah gözaltına alınan 27 zanlıdan yaşı küçük olan 6'sı sorgulamalarının ardından serbest bırakılırken, 16 zanlı adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden mahkemeye sevk edilen 14'ü tutuklandı, 2'si Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, 5 zanlının polisteki işlemlerinin sürdüğünü, gözaltı sayısının artabileceğini bildirdi. Olaylarla ilgili daha önce de 30 kişi tutuklanmıştı. Böylece olaylarla ilgili olarak bugüne kadar tutuklanan kişilerin sayısı 44'e yükseldi. 7 Mayıs'taki Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi 34 kişinin yaralanması, 4 polis ve 5 itfaiye aracının zarar görmesiyle sonuçlanan olayların ardından MOBESE ve diğer kamera görüntülerini inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaylara karıştıkları belirlenen 27 taraftarı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda yakalamıştı.