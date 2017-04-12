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Yaşam

Adliyeye anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalıştı

Anadolu Adalet Sarayı'na anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalışan bir şahıs gözaltına alındı

12 Nisan 2017 15:19

Anadolu Adalet Sarayı'na anahtarlık şeklinde silahla girmeye çalışan bir şahıs gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Anadolu Adalet Sarayı'na gelen bir şahıs X- Ray cihazından geçerken üzerinde bulunan malzemeleri cihazdan geçirilmesi amacıyla sepete koydu.

Polis ekipleri konulan malzemeler arasında anahtarlık görünümü verilmiş içerisinde 2 adet kurusıkı mermisi bulunan silahı farketti.

Ekipler, suikast silahı olarak kullanılabileceği gerekçesiyle anahtarlık şeklindeki silaha el koyarken, şüpheliyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.

Adalet sarayına bir mahkemede bulunan dosyası ile ilgili işlem yapmaya geldiği belirtilen şüpheli M.B'nin, Makine Kimya Sanayisi'nden emekli olduğu ve suç kaydının olmadığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüpheli hakkında, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.

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Adliyesuikast silahı

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