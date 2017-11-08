Adliyenin güvenlik müdüründen "Atatürk" konulu resim sergisi

Ümit TÜRK - Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Adalet Sarayı\'nın güvenlik müdürü Ali Duman, 28\'i yağlı boya, 15\'i kara kalem, 5\'i guaj boya ile yapılmış 48 Atatürk portresinden oluşan resim sergisini bu yıl da açtı. \"Atatürk\'ün resmini yapmak benim için dinlendirici ve strese iyi geliyor\" diyen Duman, resim sergisinden elde edilecek tüm geliri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şehit ailelerine bağışlayacağını söyledi.

Polis memuru olarak 28 yıl çalıştıktan sonra emekli olup Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda güvenlik müdürü olarak göreve başlayan Ali Duman, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği ve tamamı Atatürk\'ün portrelerinden oluşan resim sergisini bu yılda adliyenin artriumunda düzenledi. 28\'i yağlı boya, 15\'i kara kalem, 5\'i guaj boya ile yapılmış 48 tablonun yer aldığı sergiyi adliyede görevli hakim, savcı ve çalışanlar ilgiyle izledi.

BAŞSAVCI TEBRİK ETTİ...



Sergiyi gezen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, çizdiği portrelerden dolayı Duman\'ı tebrik ederek, \"Adliyemiz güvenlik amiri Ali beyin Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünün aziz hatırasını yaşatmak için emek verdiği bir çalışma. Biz de, sergiyi gezdik. Ellerine sağlık, gayet güzel olmuş. Kendisine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

\"ATATÜRK\'ÜN RESMİNİ YAPMAK BENİM İÇİN DİNLENDİRİCİ VE STRESE İYİ GELİYOR\"



Sergide 28\'i yağlı boya, 15\'i kara kalem, 5\'i de guaj boya ile çizilmiş 48 tablonun bulunduğunu belirten Ali Duman, \"Vatan, bayrak, özgürlük, Atatürk ve şehitlik bir birine çok uyuyor. Şehitlerimizin yakınlarına bir gelir elde etmek amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün resimlerinden oluşan bu sergiyi yaptım. Ben sergiyi gezen ve beğenen herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Serginin 3-4 yıllık bir çalışma sonucu ortaya çıktığını anlatan Duman, resme işten artan zamanlarında stres atmak için başladığını, sonrasında Atatürk resimleri yaparak uzmanlaştığını söyledi. Duman, \"Artık Atatürk\'ün her çalışmasına baktığım zaman neresiyle oynanıp oynanmadığını görebiliyorum. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Atatürk\'ün resmini yapmak benim için dinlendirici ve strese iyi geliyor\" diye konuştu.

\"ATATÜRK RESSAMI\"



Adliyeye günde 30 bin insanın girip çıktığını ve zaman zaman da büyük kavgaların yaşandığını söyleyen Duman, \"Stresli bir ortam. Ben de bu stresimi resim yaparak atıyorum\" dedi. Bazı avukatların kendisine \"Atatürk ressamı\" diye hitap ettiğini belirten Duman, bu durumun kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Önümüzdeki yıllarda da, tarihe iz bırakan Türklerin resimlerini yapmayı planladığını belirten Duman, buradan elde edeceği geliri de LÖSEV\'e bağışlayacağını söyledi.

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