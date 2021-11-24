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Yaşam

Adliyeden çıkıp etrafa rastgele ateş açtı

Polis tarafından yakalanan Yusuf G., sorgulanmak üzere ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

24 Kasım 2021 17:10

Erzurum Adliye Sarayı'nda katıldığı duruşmadan çıktıktan sonra tabancayla etrafa rastgele ateş eden 33 yaşındaki Yusuf G., polis ekiplerince yakalanarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Olay, saat 16.00 sıralarında, Erzurum Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Adliye binasında duruşmaya katıldıktan sonra dışarı çıkan Yusuf G., tabancayla çevreye rastgele ateş ederek yürümeye başladı. Polis ekipleri, hükümet konağı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, maliye ve tapu müdürlüklerinin de bulunduğu bölgede ateş ederek yürüyen Yusuf G.'yi belediye binası önünde yakaladı. Yusuf G., sorgulanmak üzere ekip aracıyla Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

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