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Kültür-Sanat

Adliyede 'Su Altı Fotoğrafları" sergisi

Muharrem Olcay Çınar'ın, su altında çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi Ankara Adalet Sarayı Sergi Salonunda açıldı.

10 Mart 2009 02:00

Ankara Barosu avukatlarından Muharrem Olcay Çınar'ın, su altında çektiği fotoğraflardan oluşan sergisi Ankara Adalet Sarayı Sergi Salonunda açıldı.

Sergide, Çınar'ın Kızıldeniz ve Ege Denizi'nde Kasım 2006'dan bu yana çektiği 35 fotoğraf yer alıyor.

Çınar, Ankara'da kendisi gibi dalgıçlık yapan yaklaşık 50 avukat bulunduğunu ifade ederek, "Su altı, adeta başka bir dünya. Dalgıçlığa başladıktan bir süre sonra, su altında gördüklerimi başkalarıyla da paylaşmak istedim. Böylece su altı fotoğrafçılığına başladım" dedi.

Sergiden elde edilecek gelir, hukuk eğitimi gören öğrencilere burs olarak verilmek üzere Ankara Barosuna aktarılacak.

Sergi, 14 Mart cumartesi gününe kadar görülebilecek

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