Adliyede intihar girişimi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de yeğenine kredi çeken plastik işçisi 40 yaşındaki İsmail K., ödenmeyen borç yüzünden evine gelen haczi durdurmak için geldiği adliyede intihara kalkıştı. Kendisini adliyenin 2. katından boşluğa bırakan İsmail K.\'yı. korkulukların arasına gerili file ölümden kurtardı.

Olay, bu sabah Kayseri Adliyesi\'nin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara\'da yaşayan Özgür K., borçlarını ödemek için Kayseri\'de oturan plastik işçisi amcası İsmail K.\'dan yardım istedi. Bunun üzerine İsmail K., bir bankadan 8 bin 300 lira çekip, yeğenine verdi. Ancak, yeğeni paralarla birlikte ortadan kayboldu. Bir süre sonra kredi borcunu ödeyememeye başlayan İsmail K.\'nın evine haciz geldi. Haczi durdurmak için adliyeye gelen İsmail K., yetkililerle görüştükten sonra koridorda, \"Kandırıldım. Ben ne yapacağım Allah\'ım\" diye bağırarak, kendisini 2. kattan adliyenin ortasındaki boşluğa bıraktı. İsmail K., korkulukların arasına gerili fileye düşerek ölümden kurtuldu.

Sağlık kontrolünün ardından adliye polisi tarafından gözaltına alınan İsmail K., ifade için polis merkezine götürüldü.



FOTOĞRAFLI