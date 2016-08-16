15 Temmuz Darbe Girişimi
Adliyede gözaltına alınan Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Muzaffer Şakar serbest bırakıldı
Şakar, “Türkiye’de Yargı Yoktur” ve “Yargıda Kumpasın Köşe Taşları AKP-Cemaat” adlı kitapların yazarı
Yargı içindeki cemaat yapılanmasıyla mücadele eden ve ‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alınan Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Muzaffer Şakar serbest bırakıldı
Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı ve İnsan Hakları Kurumu eski üyesi Hâkim Muzaffer Şakar, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Adliyesi'ndeki odasında gözaltına alınmıştı.
Son HSYK atamalarıyla Ankara’dan Diyarbakır’a gönderilen Hâkim Muzaffer Şakar, gözaltına alınan 648 hâkim ve savcı arasında yer aldı.
Şakar, “Türkiye’de Yargı Yoktur” ve “Yargıda Kumpasın Köşe Taşları AKP-Cemaat” adlı kitapların yazarı.
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