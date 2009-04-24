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Yaşam

Adliyede bıçaklayıp kaçtı

24 Nisan 2009 18:23

Çorum Adliye Sarayı'nda iki hükümlü arasında çıkan kavgada Gökhan Demir, 37 yaşındaki Erdoğan Bayburtlu'yu ayağından bıçaklayarak kaçtı.

Çorum Yarı Açık Cezaevinde kalan ve aynı zamanda Adliye Sarayı'nda çalışan iki hükümlü arasında bugün henüz bilinmeyen bir nedenden kavga çıktı. Kavgada cinayet suçundan hükümlü olan adliye çaycısı Gökhan Demir, yemekhane görevlisi hükümlü Erdoğan Bayburtlu'yu bacağından bıçaklayarak kaçtı.

Yaralı Erdoğan Bayburtlu, Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erdoğan Bayburtlu hastane polisine verdiği ifadesinde, ``Kendisi zemin kattaydı. Beni yanına çağırdı. Gidince hiçbir şey söylemeden bıçağı bacağıma sapladı'' dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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