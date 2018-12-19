Adliye'de "Mahpus çocukları dünyası" sergisi açıldı

Özden ATİK –Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) ÇAĞLAYAN\'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, cezaevinde bulunan çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı “Mahpus Çocukların Dünyası” konulu sergi açıldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde İstanbul Adalet Sarayı’nın fuaye alanında açılan sergi, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği’nin çocuk ceza infaz kurumlarında gerçekleştirdiği atölye çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi. Sergide, Maltepe 2 No’lu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, İstanbul Çocuk Eğitim Evi\'nde bulunan yaklaşık 320 çocuğun sanatçılar ve avukatlarla yaptıkları resimlerden 60\'ı sergilendi.

BAŞSAVCIVEKİLİ DE SERGİYE KATILDI

Sergiye katılan İstanbul Başsavcıvekili Zafer Koç, \"Resimleri inceledik. Çocukların hepsinin iç dünyaları gayet nezih ve güzel. Umarım bu iç dünyaları cezaevindeki ortamlarından çıktıktan sonra da toplum içine karıştıklarında devam eder. Bu çocuklarımızın yeteneklerini her zaman değerlendirmek en güzel kazanım olacaktır toplum için\" dedi.

SERGİ AÇILIŞINI YAPTILAR

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu ise \"İnfaz kurumlarındaki çocuklara yönelik bu sanat çalışması gerçekten çok değerli. Sanat can damarımızdır. Çocuklar geleceğimizdir, diyoruz. Dolayısıyla bu ikisini bir araya getiren resimleri görmek, onların umutlarını, yaşam beklentilerini fark edebilmek çok önemli\" diye konuştu.

Daha sonra Başsavcıvekili Zafer Koç ve Nazan Moroğlu birlikte kurdele keserek serginin açılışını yaptı. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı avukat Aşkın Topuzoğlu ve serginin hazırlanmasına emek veren Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi Tijen Şikar ise Başsavcıvekili Zafer Koç’a resimler hakkında bilgi verdi. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesi Tijen Şikar, ıslahevlerindeki çocuklarla çalıştıklarını, yer kısıtlamasından dolayı ise bu sergi için sadece 60 resimi seçtiklerini belirtti.

Avukat Aşkın Topuzoğlu da \"Topluma şu mesajı vermek istiyoruz; çocuk yargılaması, bunun amacı, çocukları toplumla bütün ve beraber hale getirebilmek içindir. Onları cezalandırmak için değildir. Toplum da bu mesajımızı alsın. Çocuklara \'katil çocuk, suçlu çocuk\' damgalaması yapmadan önce onların da yüreklerinde ne duygular taşıdıklarını görsünler. Bakın bunların içinde hiç kötülük arz eden resim var mı? Yok. Demek ki biz çocukları amacına uygun yargılamalıyız\" dedi.

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