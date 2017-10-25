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Adliye penceresinden atlayarak kaçmak istedi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan 36 yaşındaki Erkan Öğüş, adliye penceresinden atlayarak kaçmak istedi

25 Ekim 2017 22:12

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan 36 yaşındaki Erkan Öğüş, adliye penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Düştüğü yerde ayağından yaralanan Öğüş, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli, hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Aydın Adliyesi B Blok\'taki savcılık katında meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Erkan Öğüş, adliyeye sevk edildi. Öğüş, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli, cezaevine müzekkere yazılması için yeniden savcılık katına çıkarıldı. Burada bekletildiği sırada bir anda kaçmaya çalışan Erkan Öğüş, koridordaki pencereden atladı. Pencerenin altındaki yemekhane girişindeki çatıya düşen ve bacağından yaralanan Erkan Öğüş\'ü jandarma ekipleri koşarak yakaladı. Erkan Öğüş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından sedyeyle çatıdan indirildi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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