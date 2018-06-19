 (adliye önündeki sevinç görüntüleriyle) ADLİYEDE EZHEL SEVİNCİ

- İLK DURUŞMADA BERAAT ETTİ, HAYRANLARI ADLİYE KORİDORLARINDA SEVİNDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Tutuklu yargılanan ünlü rapçi Ezhel ilk duruşmada beraat etti.

\"Ezhel\" adıyla tanıtan rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, \"Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak\" suçlamasıyla tutuklanu yargılanıyordu. İlk duruşma bugün Anadolu Adalet Sarayı\'nda görüldü. Mahkeme, Ezhel\'in beraatine karar verdi. Ezhel\'in beraat kararıyla adliyeye akın eden hayranları büyük sevinç yaşadı



Görüntü Dökümü:

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-Adliye koridorlarında sevinen hayranları

-Adliye önünde sevinenler (ek )

-Açıklamalar (ek)