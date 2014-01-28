Adliye önünde taşlı sopalı kavga: 7 yaralı, 15 gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, adliye önünde kız kaçırma nedeniyle husumetli iki aileye mensup fertler arasında taşlı sopalı kavga çıktı.

Polislerin güçlükle sonlandırdığı kavgada 7 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki Adliye önünde meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıl önce ilçeye bağlı Oluklu Köyü'nden kaçırılan S.K.'nın duruşması için iki ailenin fertleri adliyeye geldi.

Mehmet Sezgin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, adliye önünde karşılaşan taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Taş ve sopalarla birbirlerine saldıran kişiler için polis ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çevre güvenliğini alarak kavga eden tarafları ayırmaya çalıştı. Sağlık ekipleri de Serhan, Serkan, Hüseyin, Sabri, Mehmet Eyüp ve Ali Karhan ile Ahmet Zengin adlı yaralıları, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavisine başlanılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polisler, kavgaya karıştığı iddia edilen 15 kişiyi gözaltına alırken yeni bir kavganın meydana gelmemesi için Adliye çevresinde geniş çaplı önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.