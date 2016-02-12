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Yaşam

Adliye önünde 'selfie' çeken belediye işçisi, terör örgütü adına istihbarat yapmakla suçlandı

'Selfie' çeken işçiye mahkeme, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi

12 Şubat 2016 12:27

Diyarbakır Adliyesi önünde selfie çektiği için belediye işçisi İhsan Acar polislerce gözaltına alındı. Acar 'adliye binasını ve güvenlik güçlerini fotoğraflayarak PKK/KCK terör örgütü adına istihbarat çalışması yapmakla'  suçlandı. Savcılığın İhsan Acar hakkındaki tutuklama talebini reddeden mahkeme, Acar'a adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Radikal'in haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan İhsan Acar, 4 Şubat günü sayaç okuma işini bitirdikten sonra yurt dışında yaşayan akrabasının boşanma davasını sormak için adliyeye gitti. İddiaya göre amirlerinin az sayaç okuma sebebini soracağını düşünen Acar, mahkemeye gittiğini ıspatlamak için cep telefonu ile adliye binası önünde selfie çekti. Daha sonra adliye binasına giren Acar, polis tarafından gözaltına alındı. Terörle Mücadele ekiplerine teslim edilen Acar'ın telefonuna da suç delili olarak el konuldu.

 

PKK adına istihbarat yapmakla suçlandı

 

Terörle Mücadele ve İstihbarat polisince 4 gün sorgulanan Acar, 'adliye binasını ve güvenlik güçlerini fotoğraflayarak PKK/KCK terör örgütü adına istihbarat çalışması yapmakla' suçlandı. Acar'a sorgu sırasında "PKK terör örgütü ile ilişkiniz nedir? Örgüt içinde konumunuz nedir? Diyarbakır'da bulunma amacınız ve gerçekleştirmeyi düşündüğünüz eylemler nelerdir? Güvenlik güçleri ve adliye binasına yapacağınız veya sizin istihbari bilgilerinizle yapılması planlanan eylemler nedir? Fotoğraf çekmek için kimden talimat aldınız?" soruları soruldu.

 

Sorgusunda, olay günü görevli olduğu bölgede su sayaçlarını okuyup, faturalarını kapı önlerine bıraktığını belirten Acar, "Sonra yurt dışında yaşayan akrabamın boşanma davası ile ilgili bilgi almak için adliyeye gittim. Amirlerimin mesai saatleri içinde neden yeteri kadar sayaç okumadığımı sorduklarında nerede olduğumu ıspat etmek için adliye önünde selfie çektim" diye kendini savundu. 

 

Tutuklama talebi 

 

İhsan Acar, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki 4 günlük sorgunun ardından, 'PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak' suçundan adliyeye çıkarıldı. Savcılıkta işlemleri yapılan Acar, iddiaya göre savcı tarafından ifadesi bile alınmadan 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

 

Adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı geldi

 

Acar'ı sorgulayan 3'üncü Sulh Ceza Hakimi Işıl Kütük, savcılığın tutuklama talebini reddederek şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Kararda hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu için Acar'ın adli kontrole tabi tutulması ve yurtdışı çıkış yasağı konulduğu belirtildi. Acar'ın her Pazartesi ve Cuma günleri karakola giderek imza atacağı belirtilirken, dosya soruşturma yürütülmesi için savcılığa gönderildi.

 

Yakında baba olacağım, belki beni işten atacaklar

 

Kendisinin bir kamu çalışanı olduğunu ve haksız yere gözaltına alındığını söyleyen İhsan Acar şöyle dedi:

"Akrabamın davasıyla ilgili bilgi alacaktım. İşimde sıkıntı çıkmasın diye bir selfie çektim. Amirlerime göstermek için çektim. Çektikten sonra içeriye girdim ve kontrolden geçtim. Oradaki polisler niye geldiğimi sorup, kimliğimi sorguladılar. Sonra beni gözaltına aldılar. 4 gün gözaltında kaldım. Ben babasız büyüdüm, yakında baba olacağım. Belki beni işten de atacaklar. Sabıkası olmayan bir insana bu yapılmamalı."

Acar'ın avukatı İmran Gökdere de, müvekkilinin o gün adliye lojmanında su faturalarını kestikten sonra akrabasının davası için adliyeye gittiğini belirterek, karşılaştığı muamelenin çok ağır olduğunu söyledi. Avukat Gökdere, "Umarım takipsizlik kararı verilir ve yargılamaya konu olmaz" dedi.

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