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Adliye önünde meslektaşını yaralayan özel güvenlik tutuklandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA-KARTAL'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde meslektaşı İ

07 Aralık 2018 23:02

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA-KARTAL\'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde meslektaşı İ.Ö.\'yü silahla yaralayan özel güvenlik görevlisi T.B., tutuklandı.
Kartal\'da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı G Blok nizamiye kapısının önünde duran bir aracın içinde meslektaşı İ.Ö.\'yü silahla yaralayan özel güvenlik görevlisi T.B., olaydan sonra gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen T.B., savcılık sorgusunun ardından, \"Kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde silahla kasten yaralama\", \"Yaralama\" ve \"Ruhsatsız silah\" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda suçu ağır tahrik altında işlediğini söyleyen T.B., pişman olduğunu ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Mahkeme, T.B.\'nin, \"Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama\" suçundan tutuklanmasına, diğer suçlardan ise tutuklama talebinin reddine karar verdi.
 

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