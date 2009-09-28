Adliye önünde kendini vurdu



Erzurum'da iki çocuğunun tedavi gördüğü hastanede ihmal nedeniyle öldüğünü iddia eden bir kişi, polisin ikna çabalarına rağmen silahla kendini vurarak yaraladı.



Taksicilik yaparak geçimini sağladığı öğrenilen S.A. (43), Erzurum Adliye binası önünde eşi Semra A'yı da rehin alarak intihar girişiminde bulundu.



S.A, 2007'de dokuz aylık kızı Beratül'ü nefes darlığı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne götürdüğünü ve aşırı antibiyotik verilmesi nedeniyle bağışlık sisteminin zayıflaması sonucu öldüğünü iddia etti.



Çocuğunun ölümünden Erzurum'daki yetkililerin sorumlu olduğunu öne süren S.A, “Hiç acımadan 2 evladımızı öldürüp, elimize verenler beni bu hale getirdi” yazılı bir döviz açtı.



Daha sonra, üzerindeki kuru sıkı tabancayla kendini vuracağını söyleyen S.A, elindeki silahı kendisine müdahale etmek isteyen polis memurlarına yöneltti.



Polisin uzun süren çabalarına rağmen ikna olmayan S.A, elindeki kuru sıkı tabancayla karnından vurarak kendini yaraladı.



Olay yerindeki ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A, burada ilk müdahalesinin yapılmasının ardından durumunun ağır olması nedeniyle Aziziye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



ESKİ HÜKÜMLÜ VE DAHA ÖNCE DEFALARCA İNTİHAR EYLEMLERİNDE BULUNMUŞ



Bu arada, S.A'nın “aklı dengesi yerinde olmayan küçük yaşta kız çocuğuna tecavüz” suçundan 5 yıl 10 ay hüküm giydiği öğrenildi.

Bu kişinin ayrıca daha önce Erzurum'un çeşitli semtlerinde saatlerce süren intihar eylemlerinde bulunduğu kaydedildi.



