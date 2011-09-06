-Adliye önünde "Son duruşma balosu" İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - İstanbul Barosu, adli yıl açılışı ve İstanbul Adliyesi'nin Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na taşınması nedeniyle eski adliye önünde ''Son Duruşma Balosu'' düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, baro ve adliye çalışanları ile hukuk camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı gecede AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal, yeni adli yıl açılışı sebebiyle düzenlenen gecenin bir süre önce taşınan tarihi İstanbul Adliyesi önünde gerçekleşmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, yeni adli yılda görev alacak tüm hukuk camiasına başarılı bir yıl diledi. İstanbul Barosu eski başkanlarından Avukat Turgut Kazan da, gecenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, meslekte stajına taşınan İstanbul Adliyesinde başladığını dile getirdi. Kazan, ''Bir taraftan da buruk bir gece yaşıyorum. Çünkü bu adliyenin bende ve hukukçu bütün arkadaşlarımda önemi çok büyük. Meslek hayatımızın neredeyse yarısı bu tarihi binada geçti. Umarım yeni adliye binası da hukuk mensupları için hayırlı olur'' şeklinde konuştu. Gecede İstanbul Barosu tarafından basılan ve üzerinde ''Son duruşma 05.09.2011'' yazılı tişörtler de büyük ilgi görürken, bazı adliye çalışanlarının adliyede çalıştıkları kısımların adlarının yer aldığı levhaları da hatıra amaçlı olarak aldıkları görüldü.