Adliye koridorlarında kavga

İstanbul Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda görülen bir dava sonrası taraflar birbirine girdi. Tarafların adliye koridorlarında yaşadığı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen "Taksirle ölüme neden olma" davası sonrası davanın tarafları arasında kavga çıktı.

Trafik kazasında kızını kaybeden acılı anne, sanığa ve sanığın avukatına tepki gösterdi.

Karşılıklı söylenen sözlerin sonrasında iki taraf arasında şiddetli bir şekilde yaşanan kavgayı etrafta bulunan vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti. Taraflar arasında yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgayı güvenlik görevlileri ve jandarmalar ayırdı.