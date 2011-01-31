Adliye çıkışında silahlı saldırı: 2 kişi öldü

T24 - Bakırköy Adliye binasından çıkan baba ile kızı bindikleri takside silahlı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan baba-kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından 1 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Bakırköy Adliye binasından çıkan Eylem Gündoğdu ile babası Ali Haydar Koçintar bindikleri takside silahlı saldırıya uğradı. Kimin ve neden gerçekleştiği bilinmeyen saldırıda vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba ile kızı, saldırıya uğradıkları taksi ile hemen hastaneye getirildi. Ancak Eylem Gündoğdu ile babası Ali Haydar Koçintar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Saldırıya uğrayan baba ile kızının 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan bir davanın duruşmasına katıldıkları belirlendi. Eylem Gündoğdu’nun eşinin ise cinayet suçu nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.





Bir kişi gözaltına alındı



Bakırköy Adliyesinde davadan çıkan 2 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 1 kişi gözaltına alındı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen cinayet davasının duruşmasından çıkan sanıklar Eylem Gündoğdu ile Ali Haydar Koçintar'ın taksiye bindikleri sırada silahla vurularak öldürülmeleriyle ilgili, Niyazi Ç, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla polis ekiplerince yakalandı.



Gözaltına alınan Niyazi Ç, Osmaniye Polis Merkezine götürüldü.





