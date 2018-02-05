Adliye çıkışında işlenen cinayet davası... 4 kişi hakkında müebbet hapis istendi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülen bir cinayet davasının çıkışında Salih Hakyolu\'nun öldürülmesi, Barış G.\'nin de yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Fahri K. hakkında, \"Kasten öldürmeye azmettirme\" ve \"Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, Mihca A., Yusuf E. ve Hasan Ö. hakkında da, \"Kasten adam öldürme\" ve \"Kasten adam öldürmeye teşebbüs\" suçlarından müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Fahri K.\'nın. 24 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen bir davanın müştekisi olduğu, olay günü diğer tutuklu sanıklar olan çalışanları Mihca A., Yusuf E. ve Hasan Ö. ile birlikte adliyeye geldikleri belirtildi.

Fahri K.\'nın müştekisi olduğu duruşmaya girdiği sırada Fahri K., ile adliyeye gelenlerin çay ocağında davanın karşı tarafı ile arbede yaşadığı anlatılan iddianamede, taraflardan birinin gerginlik sonrası adliye dışına çıkarıldığı kaydedildi. Duruşmada bulunan Fahri K.\'nın yaşanan arbedeyi öğrendikten sonra duruşmadan çıktığı, çalışanlarının beklediği otoparka gittiği, dışarıda bekleyenlerce saldırıya uğrayacağı düşüncesiyle, çalışanlarını ateş etme hususunda azmettirdiği savunuldu.

Şüphelilerin iki ayrı araçla adliyenin otoparkından çıkış yaptıkları, adliyede kavga ettikleri gruba yaklaştıkları sırada aracın ön sağ kısmında oturan Mihca A., ile onun arkasında oturan Yusuf E.\'nin ve aracın şoförünün ele geçirilemeyen tabancalar ile gruba doğru ateş etmeye başladıkları, bu sırada panik yaşandığı, sürücü Hasan Ö.\'nün çıkan panik sonucu kaza yaptığı, bir benzin istasyonuna bıraktıkları aracı terk ederek kaçtıkları anlatıldı. Üç şüphelinin ateş açtığı grubun içinde bulunan Salih Hakyolu ile Barış G.\'nin yaralandıkları, hastaneye kaldırılan yaralılardan Salih Hakyolu\'nun hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen iddianamede, tutuklu şüphelilerden Fahri K.\'nın, \"Kasten öldürmeye azmettirme\" ve \"Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, yine tutuklu olan şüpheliler Mihca A., Yusuf E. ve Hasan Ö.\'nün de, \"Kasten adam öldürme\" ve \"Kasten adam öldürmeye teşebbüs\" suçlarından müebbet hapis ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.