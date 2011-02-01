Adliye çıkışı intikam dehşeti yaşandı!

T24

Öldürme kastıyla ateş etti



Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor



Esenyurt’ta 6 ay önce park yeri kavgası sırasında komşusu Niyazi Çiğdem’i yaralayıp, oğlu Özer Çiğdem’i öldüren Mehmet Gündoğdu’nun Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen cinayet davasının duruşma çıkışında iki cinayet daha işlendi. Tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Gündoğdu’nun eşi Eylem Gündoğdu ve babası Ali Haydar Koçintar, adliye çıkışında bindikleri takside Niyazi Çiğdem tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Çiğdem, Yunus ekipleri tarafından yakalandı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Esenyurt’ta 7 Ağustos 2010’da meydana gelen olayda Mehmet Gündoğdu, park edilen otomobilin evinin önünü kapattığını öne sürerek komşusu Niyazi Çiğdem ile Erzincan’da sigorta eksper ve danışmanlık şirketi olan oğlu Özer Çiğdem’e tabancayla ateş etti. Kavgaya neden olan otomobili babasına hediye olarak alan Özer Çiğdem (26) saldırıda yaşamını yitirdi. Baba Niyazi Çiğdem de yaralandı. Mehmet Gündoğdu ile kavgaya karışan eşi Eylem Gündoğdu ve eşinin babası Ali Haydar Koçintar’a dava açıldı.Bakırköy Adliyesi’nde dün görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Gündoğdu ile tutuksuz sanıklar Eylem Gündoğdu ve babası Ali Haydar Koçintar katıldı. İddianamede “müşteki-mağdur” olarak yer alan baba Niyazi Çiğdem de davayı izledi.Niyazi Çiğdem, sanık Mehmet Gündoğdu’nun tutuksuz olarak yargılanan eşi Eylem Gündoğdu ve babası Ali Haydar Koçintar’ı duruşma çıkışında bekledi. Baba-kız ticari taksiyle adliyeden ayrılmak üzereyken silahıyla defalarca ateş etti. Koçintar’a 6, Gündoğdu’ya 5 kurşun isabet etti. Kurşunlardan 7’si ise baba kızın başına saplandı. Eylem Gündoğdu olay yerinde, son genel seçimlerde Bingöl’den İşçi Partisi milletvekili adayı olan babası Ali Haydar Koçintar da hastaneye kaldırılırken öldü. Yakalanan Niyazi Çiğdem sorguya alındı.İddianamede, Koçintar ve kızı Eylem Gündoğdu’nun, Mehmet Gündoğdu’yu Niyazi Çiğdem ve ailesine karşı eyleme hazırlıklı olması için azmettirdikleri öne sürüldü. Mehmet Gündoğdu öldürme kastıyla silah kullandı.Niyazi Çiğdem yakalandı. 3 sanığın da, “Kasten adam öldürmek, öldürmeye teşebbüs” suçlarından “ağırlaştırılmış müebbet” cezasına çarptırılması isteniyor..