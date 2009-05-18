Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığından yapılan açıklamada, Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki kız yetiştirme yurdunda çıkan yangınla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı, olayda ihmali bulunanların en ağır cezaya çarptırılacağı bildirildi.



Yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı Murat Soğancıoğlu Kız Yetiştirme Yurdunda dün akşam saat 24.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı kaydedildi. İtfaiyenin ilk müdahalesine rağmen içeride bulunan 36 çocuktan 34'ünün sağ kurtarıldığı ancak 1997 doğumlu Fatma Karaoğlu ile 1992 doğumlu Mine Gün adlı iki kız çocuğun hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay sırasında dumandan etkilenen çocukların da hemen en yakın hastaneye sevk edildiği, tedavi ve kontrollerinin ardından öğle saatlerinde hepsinin taburcu olduğu ifade edildi.



Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'ın bugün saat 06.00 sularında Adapazarı'na intikal ettiği bildirilen açıklamada, Kavaf'ın önce Sakarya Valisi, Emniyet Müdürü, SHÇEK Genel Müdürü, Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve diğer yetkililerle birlikte olayın meydana geldiği Murat Soğancı Kız Yetiştirme Yurdunda incelemelerde bulunduğu, ardından da burada kalan kız öğrencilerin geçici olarak nakledildiği Dostluk Çocuk Yuvasında olayı yaşayan çocuklarla bire bir görüşme yaptığı anlatıldı. Kavaf'ın, daha sonra öğrencilerin geçici kaldıkları yurttan tahliye edilerek yerleştirildikleri İl Özel İdaresi ve Şefkat Vakfı Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek buranın fiziki yapısı konusunda yetkililerden bilgi aldığı belirtilen açıklamada, incelemenin ardından bakan ve beraberindeki heyetin, üzücü olayda hayatını kaybeden Fatma Karaoğlu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu ifade edildi.



İl Özel İdaresi ve Şefkat Vakfı Sevgi Evleri'ne yerleştirilen çocukların kıyafet, barınma, yiyecek-içecek gibi acil ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:



"Ayrıca, söz konusu çocuklarımızın yaşadıkları travmayı daha erken atlatarak hayatlarını daha hızlı şekilde normale döndürmeleri için Sayın Bakan Selma Aliye Kavaf tarafından psikologlar ve pedagoglar görevlendirilmiştir.



Bu arada, olayla ilgili geniş çaplı hem idari hem de adli soruşturma başlatılmış olup, soruşturma sonucu olayda ihmali bulunanların ortaya çıkması halinde bu kişilerin en ağır cezaya çarptırılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız." (AA)

