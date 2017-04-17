Adli Tıp'tan 'tekmeci saldırgan' raporu: Herhangi bir akıl hastalığı tespit edilememiştir

Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun akıl hastası olup olmadığına dair Adli Tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda Çakıroğlu'nun ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya zayıflığı tespit edilemediği belirtildi

Habertürk gazetesşnden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, raporda Çakıroğlu'nun ceza sorumluluğuu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı veya zayıflığı tespit edilemediği belirtildi.

Çakıroğlu'nun suç tarihinde ve devamı günlerde akli arıza içinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulguya rastlanılmadığı ifade edilen raporda, ceza sorumluluğunun tam olduğu kaydedildi.

Olayın geçmişi

Çekmeköy’de 12 Eylül günü olan Kurban Bayramı’nın ilk gününde bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi şort giydiği için Abdullah Çakıroğlu’nun tekmeli saldırısına maruz kalmıştı. Terzi’nin şikayeti üzerine Çakıroğlu 18 Eylül günü gözaltına alınmış savcılıkta verdiği ifadesinin ardından “Basit yaralama” suçundan serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra aynı gün akşamı Çakıroğlu hakkında “Halkı kin ve nefrete teşvik etmek” ve “Bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek” suçlamasıyla ile tekrar yakalama kararı çıkartılmış ve tutuklanmıştı.

2 kez tutuklandı, 3 kez serbest bırakıldı

Olaya ilişkin 37 gün cezaevinde kalan Çakıroğlu, 26 Ekim günü davanın ilk celsesinde tahliye edildi. Tahliye kararı üzerine Başsavcılık karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararını kaldırarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Çakıroğlu 2. kez tutuklandı. Tutuklama kararına sanık avukatı itiraz etti, itiraz üzerine serbest kalan Çakıroğlu, soruşturma ve dava aşamasında toplamda 2 kez tutuklanarak 3 kez serbest kalmış oldu.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ayşegül Terzi’nin olay günü otobüse bindiği ve Çekmeköy’de mevkiinde otobüste yolcu olarak bulunan Abdullah Çakıroğlu’nun Terzi’nin yüzüne tekme atmak suretiyle yaraladığı anlatıldı. Çakıroğlu hakkında “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “Kasten yaralama” ve “Hakaret” suçlarından toplamda 2 yıl 7 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.