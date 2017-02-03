Adli Tıp'tan tahliye için olumsuz rapor: Ahmet Türk'ün cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamakta!

İstanbul Adli Tıp Kurumu, görevinden alınan Mardin Eş Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün tahliye edilmesiyle ilgili olumsuz rapor verdi. ATK raporunda "Cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır" dendi!

Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak, tutuklu Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün tahliyesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.

Boztoprak bianet’e yaptığı açıklamada, "Raporda Ahmet Türk’ün kalp pili de dahil tüm hastalıkları ve sağlık sorunları teşhis ediliyor ama buna rağmen böyle bir sonuca varılıyor" dedi.

"İnsani, tıbbi ve hukuki açıdan açıklaması yok"

Avukat Boztoprak, “75 yaşında ve sağlık sorunları olan bir insanın hapishanede tutulması işkencedir, kötü muameledir” diye konuştu.

Yaklaşık iki aydır tutuklu olan Ahmet Türk’ün muayeneler için halihazırda beş kent değiştirmek zorunda kaldığını, bir kez de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vermeyi kabul etmesine rağmen Diyarbakır’daki duruşmaya götürüldüğünü söyleyen Boztoprak, “raporun insani, tıbbi ve hukuki açıdan bir açıklamasının olamayacağını” ifade etti.

Üç kişilik odada kalıyor, su kesintileri oluyor

Avukat Boztoprak, Türk ile son olarak tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 1 Şubat’ta görüştü.

Sağlık durumunun değişmediğini, ancak Elazığ’ın yeni bir cezaevi olmasından da kaynaklı sorunları olduğunu belirtti:

“İklim şartları zaten zor, Elazığ’da hava soğuk. Su kesintileri oluyor. Türk üç kişilik odada kalıyor. Tüm hapishanelerde olan imkansızlıklar ve olumsuz koşullar, Elazığ Cezaevi’nde de mevcut. Zaten hakkındaki soruşturma Mardin’de, yargılandığı diğer dosya Diyarbakır’da.”

İki aylık tutuklulukta altı kez kent değiştirdi

Ahmet Türk ile ilgili soruşturma Mardin’de, yargılandığı dava Diyarbakır’da olmasına rağmen, belediye eşbaşkanı olduğu Mardin’den önce İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne ardından da Elazığ Cezaevi’ne nakledildi.

Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım’da Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı görevinden alındıktan sonra 21 Kasım 2016’da evinden polislerce gözaltına alınmış, 24 Kasım 2016’da da “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanarak İstanbul’daki Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

25 Ocak’ta Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde muayene olan Türk, buradan da muayene için 30 Ocak’ta bir günlüğüne tekrar İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na nakledildi.

Elazığ’a nakledilmesinin sebebi “Diyarbakır Cezaevi’nde yer yok” diye açıklandı ancak neden ilk olarak Silivri’ye götürüldüğü bilinmiyor.

Türk, Silivri’den de bir günlüğüne Diyarbakır’daki duruşmaya götürüldü.

"Kaçma şüphesi yok, neden böyle götürüldü?"

75 yaşındaki siyasetçi Ahmet Türk’ün, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan çıkarılırken, uzun namlulu silahları bulunan jandarmaların sıkıca koluna girerek ring aracına götürülmesi kamuoyunda tepki çekmişti.

Zeynep Ceren Boztoprak, “Söylendiği gibi elleri kelepçeli değildi ancak yine de götürüldüğü pozisyon bile yaşı gereği uygunsuz bir muamele. Türk’ün kaçma şüphesi yok ki, neden iki kişi sıkıca koluna giriyor?” açıklamasını yaptı.