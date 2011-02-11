-ADLİ TIP'TAN HABERAL'A ''HAYATİ RİSK YOK'' İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - Halen hastanede tedavi altında tutulan ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuyla ilgili Adli Tıp Kurumundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen muayene sonucu yazısında, ''Hastanın klinik muayene ve tetkik sonuçlarına göre, verilerin hasta için öngörülen hayati risk ile tam olarak bağdaşmadığı izlenimi elde edildiği'' belirtildi. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 7 Ocak 2011 tarihli yazısı ile gönderilen Mehmet Haberal hakkındaki evrakın incelendiği belirtildi. Haberal'in 26 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsünde yapılan muayenesi ile Haberal hakkında düzenlenen adli dosyadaki tıbbi belgelerin de incelendiği kaydedilen yazıda, ''Hastanın yapılan klinik muayenesi, biyokimyasal parametreleri, EKG, ekokardiyografi, eforlu EKG, holter EKG ve koroner anjiyografi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, bu verilerin hasta için öngörülen hayati risk ile tam olarak bağdaşmadığı izlenimi elde edilmiştir'' denildi. Yazıda ayrıca, Haberal'ın tetkiklerinin hızlı bir şekilde güncellenebileceği hatırlatılarak, Haberal'in başka bir kardiyoloji merkezine sevk edilerek yatırılmasının sağlanması ve orada aynı klinik incelemelerin yeniden yaptırılarak sonuçlarının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi talep edildi. Yazıda, ''Haberal'in yeniden Adli Tıp Kurumunda muayenesine gerek görülmediğini bilgilerinize arz ederim'' ifadesi de kullanıldı. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulu Başkan Vekili Operatör Doktor M. O. Aktürk, uzman doktor Yüksel Aydın Yazıcı ve Dr. O. Karakaya'nın imzalarının yer aldığı yazının, yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştırıldığı kaydedildi. -ADLİ TIP YAZISINA İTİRAZ- Bu arada, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Haberal'in avukatı Dilek Helvacı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe sunarak, Adli Tıp Kurumu yazısına itiraz etti. Helvacı'nın, yazıda 2 doktorun imzasının bulunduğu, heyet başkan vekilinin raporu sadece onaylamak için imzaladığı ve heyet oluşmadığı gerekçesiyle yazıya yönelik itirazda bulunduğu kaydedildi. İkinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Kasım 2010 tarihinde görülen duruşmada, Haberal'ın nihai sağlık durumuyla ilgili rapor aldırılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesini kararlaştırarak, bu sanık hakkındaki tüm sağlık raporlarının da bu kuruma gönderilmesine karar vermişti. Mahkeme, daha sonra Haberal'ın tedavisini yapan doktor tarafından düzenlenen ''Potansiyel ani ölüm riskiyle hareket ettirilmesinin tıbben mümkün olmadığına'' ilişkin raporu değerlendirerek, Haberal'ın Adli Tıp Kurumunca görevlendirilecek uzmanlar tarafından tedavi gördüğü hastanede kontrol edilerek, rapor düzenlenmesine hükmetmişti. Adli Tıp Kurumundan bir heyet, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın sağlık durumuna ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince istenilen incelemeyi yapmak üzere 26 Ocak 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne giderek Haberal'ı burada muayene etmişti.