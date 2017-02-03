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BBC Türkçe

Adli Tıp'tan Ahmet Türk'e 'Cezaevinde kalabilir' raporu

Tutuklu eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, Ahmet Türk'ün cezaevinde kalmasının hayati tehlike oluşturmayacağı belirtildi. Türk'ün avukatı, mahkemenin rapordan bağımsız karar verebileceğini ve müvekkilinin

03 Şubat 2017 17:41

Tutuklu eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporu belli oldu. Raporda, Ahmet Türk'ün cezaevinde kalmasının hayati tehlike oluşturmayacağı belirtildi.

İstanbul Adli Tıp kurumu tarafından hazırlanan raporda, "Altı ayda bir tıbbi kontrollerinin yapılması şartıyla, cezaevinde bulunması hayati tehlike oluşturmamaktadır" ifadesi yer aldı.

Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak ise mahkemenin kararının Adli Tıp raporuna bağlı olmadığını ve müvekkilinin tahliyesini isteyeceklerini söyledi.

Zeynep Ceren Boztoprak, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, "Ahmet Türk, 75 yaşında. Hastalığı raporda teshiş edilmiş bir insan, cezaevinde kalabilirlik takdiri Adli Tıp Kurumu'na ait olsa da, mahkeme bu rapora bağlı değil. Kaçma şüphesi olmayan bir kişiyi hukuken de rapordaki hususlara dayanarak tahliye edebilir. Türk'ün tahliyesi için başvuruda bulunacağız. Tahliyeye ilişkin değerlendirdmeyi de Mardin Sulh Ceza Hakimliği yapacak" dedi.

Ahmet Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınmış, ardından 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Türk halen Elazığ Cezaevi'nde tutuluyor.

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